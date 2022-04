Bimba di cinque anni scomparsa e ritrovata in Molise, il nonno: "Ho pensato subito a un rapimento"

"Non so che è successo quella sera e non riesco a capirlo neanche adesso. Quando sono andato là, anche se era un po' tardi,

ho pensato subito a un rapimento

ore di terrore

on avrebbe mai saltato dalla finestra

". A "Mattino Cinque News" Nicola Laemme, il nonno della bambina di cinque anni scomparsa e poi ritrovata a Sant'Angelo Limosano (Campobasso), parla di quelle. "Per l'età che ha e con il buio che c'era, mia nipote n", aggiunge.

L'uomo si dice anche

preoccupato per la figlia

on ho sospetti su nessuno

, che vive in campagna e si ritrova spesso sola con i bambini a causa del lavoro del marito. "Al momento n, ma ho il dubbio che qualcuno abbia allontanato da casa mia nipote", specifica Laemme.