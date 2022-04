Campobasso, bimba ritrovata: la sera della scomparsa lasciata sola in casa

La giovane mamma, interrogata avrebbe ammesso l'allontanamento per alcuni minuti dall'abitazione che si trova nelle campagne del paese, prima avrebbe anche chiuso a chiave la porta d'ingresso . Per questo Nicole sarebbe poi uscita dalla finestra .

Qualche giorno fa, la donna è stata iscritta nel registro degli indagati per

abbandono di minore

12 ore di terrore e preoccupazione

. Nicole aveva fatto perdere le sue tracce la sera del 2 aprile. Sono seguite, che ha visto la mobilitazione del piccolo paese molisano di 300 abitanti.

Le ipotesi degli investigatori

- Resta in piedi anche l'ipotesi che la bambina non abbia fatto tutto da sola. Qualcuno potrebbe averla fatta uscire dalla finestra e poi portata via. Al mattino dopo, quella stessa persona o un suo complice potrebbe averla fatta ritrovare. Gli investigatori si chiedono però chi potesse avere interesse a compiere un gesto del genere. La prima pista porterebbe a un parente che avrebbe voluto infliggere una sorta di punizione alla mamma, ma si tratta per ora solo di ipotesi.

Interrogatori e indagini

- Per questo motivo tutti i familiari sono stati ripetutamente sentiti dagli investigatori: genitori, nonni e anche conoscenti della famiglia. Sotto esame ci sono anche i messaggi che alcuni parenti di Nicole si sono scambiati in quelle ore. Alcuni di questi sarebbero stati cancellati dalle chat, ma poi recuperati dagli inquirenti.

