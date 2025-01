Molestie di Capodanno a Milano, altre vittime confermano le violenze

La ragazza però non è un caso isolato: in questi giorni, alla Procura di Milano, sono arrivate altre denunce. Si tratta di un'avvocata lombarda di 50 anni e una coppia di ventenni emiliani. Anche queste donne hanno denunciato di aver subito violenze da parte di stranieri nello stesso luogo e nelle stesse modalità. Gli inquirenti sarebbero molto vicini a identificare gli aggressori: una quarantina di stranieri che in piazza, sempre quella sera, inviano insulti all'Italia. Un'altra studentessa inglese, l'ottava vittima, ha raccontato: "Non c'erano transenne nella piazza, non c'era la polizia - ha detto -. Mi hanno bloccato braccia e mani mentre contemporaneamente cercavano di alzarmi il vestito".