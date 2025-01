"Taharrush gamea", cos'è la molestia sessuale condotta in branco

"Spesso gli autori della taharrush gamea si muovono in cerchi in modo che il potenziale target non riesca a uscire dal perimetro mentre il cerchio più interno è quello che effettivamente passa all'azione con le molestie", spiega al programma di Mario Giordano il professor Giovanni Giacalone, docente e analista di sicurezza e terrorismo. A Milano non sarebbe la prima volta che si verificano abusi condotti con questa modalità. Durante la notte di Capodanno 2022, 6 ragazze avevano denunciato violenze, ben visibili in un video che mostra l'accerchiamento.