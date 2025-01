Milano, "ci toccavano sotto i vestiti": il racconto di sei studenti belgi vittime di un Capodanno "da incubo"

Sei studenti belgi sulla ventina hanno denunciato abusi sessuali subiti durante i festeggiamenti di Capodanno a Milano. I giovani, quattro ragazze e due ragazzi, si erano recati nella città meneghina da Liegi per attendere il nuovo anno in piazza Duomo. "Eravamo venuti per divertirci, ma la serata si è trasformata presto in un incubo", ha raccontato L. B.