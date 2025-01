Milano, 22enne denuncia: "Violentata durante il veglione di Capodanno"

Una donna di 22 anni ha denunciato di essere stata violentata la notte di Capodanno in un locale di Segrate (Milano). La giovane avrebbe subito abusi da un ragazzo conosciuto durante la serata. Dopo essere stata soccorsa, la giovane era stata portata in codice verde alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. Ha detto che l'aggressore, di origini nordafricane, avrebbe abusato di lei nei bagni del locale. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di San Donato, che stanno ascoltando gli amici della 22enne e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.