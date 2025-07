Modena, medico accusato di peculato: sequestrati 360mila euro per visite mai registrate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico - professore universitario associato ed ex direttore dell’unità operativa di oculistica del Policlinico - era autorizzato a svolgere attività libero-professionale in regime intramurario presso il proprio studio, ma avrebbe aggirato gli obblighi di registrazione previsti dalle convenzioni con l’ente pubblico. Le visite, svolte in ambito ambulatoriale, sarebbero state pagate in contanti dai pazienti, senza alcuna tracciabilità formale. Gli incassi, secondo gli accertamenti, venivano annotati dal professionista su agende personali, senza transito nei canali ufficiali.