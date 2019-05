Modena, le cooperative disertano il bando per accogliere migranti: "Fondi passati da 35 a 20 euro a straniero"

Più di 1500 migranti da ricollocare nelle strutture di Modena. Il bando per accoglierli è però andato quasi deserto, perché con la nuova legge i fondi per ogni migrante sono passati da 35 a 20 euro e così sono molte le associazioni che hanno rinunciato senza neanche partecipare.



“È una legge che fa leva sulla paura che la gente ha soprattutto delle persone di colore per ottenere consenso elettorale”. Spiega padre Giuliano Stenico, Presidente Ceis di Modena. E così una delle strutture che ospita 30 migranti, potrebbe svuotarsi presto. “Integrazione non vuol dire farli vivere nel lusso – conclude Stenico – ma semplicemente dar loro gli strumenti per integrarsi nella nostra società”.