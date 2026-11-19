Modena, cancella il cognome del padre dalla lapide del figlio: "Non si è mai interessato a noi" | Il tribunale dà ragione all'ex compagno
La donna ha fatto incidere solo il suo cognome, una scelta dettata dal disinteresse dell'ex compagno. I giudici: "Violato il diritto di sepolcro"
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Sulla lapide del figlioletto deceduto ancora minorenne, la madre ha deciso di far incidere il nome di battesimo e il proprio cognome. Troppo il dolore e la rabbia nei confronti dell'ex compagno, che aveva trascurato sia lei che il ragazzino. Una decisione però giudicata illegittima dal tribunale di Modena, che ha condannato la donna a "provvedere all'apposizione del cognome paterno sulla lapide del figlio defunto". Il cognome, tra l'altro, che il giovanissimo aveva stampato su tutti i suoi documenti d'identità.
I rapporti ignorati e il giudizio del tribunale
La decisione della donna è nata dopo un lunghissimo periodo - anni e anni - in cui il padre del bambino si sarebbe "completamente disinteressato" a lui e alla ex compagna, venendo sistematicamente meno ai doveri di mantenimento disposti da un precedente accordo. Per il tribunale di Modena, come riporta Corriere della Sera, "tali condotte, per quanto gravi e accertate giudizialmente, incidono sui profili civilistici di responsabilità genitoriale ma non attribuiscono automaticamente alla madre il potere di cancellare unilateralmente i segni anagrafici e il vincolo di filiazione, ufficialmente riconosciuto, in assenza dei presupposti per la rettifica del cognome".
La richiesta (respinta) del cambio di cognome
Secondo quanto accertato dai togati, alla morte del ragazzo il padre e la madre avevano definito un accordo che prevedeva, in fase di tumulazione, la posa sulla lapide di una serie di accessori funerari acquistati dall'uomo e l'indicazione del cognome paterno. Dopo aver deciso di far incidere solo il proprio cognome, e dopo essere stata denunciata dall'ex compagno, la donna in fase di giudizio aveva chiesto la rettifica giudiziale degli atti di stato civile in modo da attribuire in via esclusiva il cognome materno al figlio. Richiesta rigettata dal tribunale perché infondata nel merito, "esulando dai poteri di questo giudice ordinario la modifica retroattiva dello stato civile di un defunto al di fuori delle tassative procedure di legge".
I diritti costituzionali e il risarcimento negato
Con la sentenza, il tribunale di Modena ha dunque ordinato alla donna di inserire il cognome paterno sulla lapide, sottolineando che l'omissione viola i diritti costituzionali "sanciti dagli articoli 2 e 19 della Costituzione, i quali riconoscono e garantiscono le posizioni soggettive personalissime connesse al cosiddetto diritto secondario di sepolcro". E che solo in caso di dimostrazione in giudizio di non paternità sarebbe possibile modificare il cognome di un defunto, ovviamente tramite un procedimento giudiziario ad hoc. Il padre del ragazzino, però, non l'ha avuta vinta su tutto. Il tribunale non gli ha infatti accordato il risarcimento del danno da lui chiesto né ha ritenuto valido l'accordo sottoscritto sugli accessori funerari, dato che la madre ha scelto una lapide differente rispetto a quella inizialmente individuata con l'ex compagno e "non compatibile" con gli oggetti forniti dall'uomo.