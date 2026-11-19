Con la sentenza, il tribunale di Modena ha dunque ordinato alla donna di inserire il cognome paterno sulla lapide, sottolineando che l'omissione viola i diritti costituzionali "sanciti dagli articoli 2 e 19 della Costituzione, i quali riconoscono e garantiscono le posizioni soggettive personalissime connesse al cosiddetto diritto secondario di sepolcro". E che solo in caso di dimostrazione in giudizio di non paternità sarebbe possibile modificare il cognome di un defunto, ovviamente tramite un procedimento giudiziario ad hoc. Il padre del ragazzino, però, non l'ha avuta vinta su tutto. Il tribunale non gli ha infatti accordato il risarcimento del danno da lui chiesto né ha ritenuto valido l'accordo sottoscritto sugli accessori funerari, dato che la madre ha scelto una lapide differente rispetto a quella inizialmente individuata con l'ex compagno e "non compatibile" con gli oggetti forniti dall'uomo.