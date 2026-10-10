Secondo la ricostruzione, il primo episodio risale al 14 agosto. La lapide era stata danneggiata e, accanto alla fotografia dell'ex sindaco, era stato lasciato anche un frammento di granito recante un'offesa. Gesto ripetuto poi altre due volte. Gli agenti del commissariato di Treviglio e della polizia locale sono riusciti a ricostruire i fatti e risalire all'anziana, che è stata denunciata per i fatti contestati e che ha risarcito i danni in via conciliatoria.