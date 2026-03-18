Vignola (Modena), sventato l'assalto a un portavalori: 12 fermati, ferito un poliziotto

Blitz della polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo in un capannone in zona di campagna nel territorio comunale di Vignola (Modena), dove è stata individuata una banda di presunti rapinatori. All'operazione hanno preso parte anche gli agenti del Nocs, reparto speciale intervenuto per mettere in sicurezza l'area. Sono state fermate 12 persone. Nel corso del blitz, secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato un conflitto a fuoco. Il bilancio è di dodici persone fermate.