Lecce, assalto a portavalori: trovate carbonizzate due auto del commando

Sono state trovate carbonizzate due delle auto usate dal commando armato che lunedì scorso ha assaltato, con armi da guerra ed esplosivo, un portavalori sulla strada statale che collega Brindisi a Lecce. Si tratta di un'Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e di una Kia Sportage bianca. Le due auto usate durante le fasi dell'assalto, con dei lampeggiati per farle apparire auto di scorta delle forze dell'ordine, sono state rinvenute in un tratto di campagna tra Salice salentino e Guagnano, al confine col territorio Brindisino. A dare l'allarme ai carabinieri è stato un agricoltore di passaggio. Da quanto si apprende i due mezzi sono completamente distrutti e saranno recuperati domani. Sabato scorso era stata rinvenuta una terza auto usata dal commando, una Jeep abbandonata nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico.