Chieti, assalto a portavalori lungo la A14 con chiodi e fumogeni

Un portavalori è stato assaltato intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Al momento non si conosce l'entità del bottino. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Al momento non è certo se siano state utilizzate armi.