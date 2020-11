Miozzo (Cts): "Natale in famiglia? Attenti o arriva terza ondata"

Il presidente francese Emmanuel Macron rivolgerà questa sera alle 20 un discorso alla nazione durante il quale dovrebbe annunciare un alleggerimento delle misure di contenimento in funzione anti-Covid in Francia, in vista delle prossime festività di Natale e per il nuovo anno. Macron riunisce in mattinata un "consiglio di difesa" sanitaria per finalizzare le decisioni che annuncerà in serata in un discorso trasmesso dalla televisione locale. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa francese, l'alleggerimento delle misure restrittive in Francia avverrà in tre fasi: intorno al 1 dicembre, poi prima delle festività natalizie e infine all'inizio del 2021.