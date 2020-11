Covid, Conte: "Per il Natale arriveranno misure ad hoc, niente vacanze sulla neve"

Il periodo natalizio "richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere". Lo ha detto Giuseppe Conte , sottolineando che gli italiani non potranno concedersi vacanze "indiscriminate sulla neve" a Natale , compresi gli impianti da sci . "Con Merkel e Macron stiamo lavorando a un protocollo comune europeo ", ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Per il premier, "tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile. Consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile".

"Se il trend continua, niente zone rosse a fine mese" - Il capo dell'esecutivo ha poi parlato dello spostamento tra Regioni durante le Feste: "Ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse".

"Non c'è obbligo di vaccino, ma raccomandazione" - In merito al tema dei vaccini, Conte ha precisato che "non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L'obbligo è scelta forte. Io lo farò senz'altro perché, quando sarà ammesso, sarà sicuro e testato. Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio".

"Cercheremo di riaprire le scuole prima di Natale" - "Cercheremo di aprire le scuole prima di Natale, stiamo lavorando per questo", ha dichiarato ancora il presidente del Consiglio.