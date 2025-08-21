Ministero della Salute: ritirati 5 lotti di mozzarelle per la possibile presenza di corpi metallici

I clienti non devono consumare il prodotto, avverte il ministero sul proprio sito, ma riportarlo nel punto vendita di acquisto
© ufficio-stampa
Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la "possibile presenza di corpi estranei metallici". Lo rende noto il ministero della Salute sul suo sito. I lotti, venduti sotto i marchi Conad, Carrefour e Penny, erano stati prodotti dalla Granarolo negli stabilimenti di Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza. "Si raccomanda ai clienti che avessero acquistato questo lotto di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto", si legge sul sito del ministero.
Ecco i lotti soggetti al provvedimento. Due sono mozzarelle a marchio Conad, confezioni singole da 125 grammi e quelle da 3 x 125 grammi. Il lotto segnalato è N5205D con data di scadenza 15 agosto 2025.
Per la mozzarella Valbontà (confezioni da 4×125 grammi), venduta nei Penny Market, il lotto è N5205E con data di scadenza 17 agosto 2025.
Richiamo anche per le mozzarelle Carrefour Classic maxi pack, vendute in confezioni da 3×125 grammi: lotto N5205E e scadenza 18 agosto 2025.
Per le mozzarelle Latbri, nella confezione da 125 grammi, il lotto è il N5205D con data di scadenza 22 agosto 2025.
Commenti (0)