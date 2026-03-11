Napoli, il ministero della Cultura acquisterà il teatro Sannazaro distrutto dall'incendio

La decisione è maturata durante una riunione negli uffici della Prefettura di Napoli alla presenza del prefetto Michele di Bari, del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del sindaco Gaetano Manfredi, dei proprietari dell’immobile e dei gestori del teatro. Giuli ha parlato di “una riunione molto concreta” sottolineando l’unità di intenti tra istituzioni e amministrazioni locali per salvare il Sannazaro. L’obiettivo è duplice: acquisire lo stabile e assicurare che la compagnia e le attività del teatro possano continuare senza interruzioni, anche se temporaneamente in un’altra sede. Su tempi e modalità operative il ministro ha scherzato con i giornalisti: “Se vi dicessi i miei tempi... io direi ieri”, lasciando intendere la volontà di procedere rapidamente.