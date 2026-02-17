1 di 6
© Ansa

Nel cuore di Napoli

Napoli, i primi scatti dell'interno del teatro Sannazaro

La cupola dell'auditorium è stata distrutta dalle fiamme. Quattro persone intossicate

17 Feb 2026 - 11:30
6 foto
napoli
incendio