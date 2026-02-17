Dal Petruzzelli a La Fenice: i teatri italiani distrutti dagli incendi

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 1991 un incendio devastò il Teatro Petruzzelli di Bari, poche ore dopo la rappresentazione della Norma di Vincenzo Bellini. Il calore sprigionato dalle fiamme fu tale da provocare il crollo della grande cupola decorata da Raffaele Armenise. Anche in questo caso la causa fu dolosa: l’inchiesta accertò che l’incendio era stato commissionato per interessi criminali e malavitosi, legati a risarcimenti assicurativi e appalti. Furono condannati gli esecutori materiali e alcuni esponenti della criminalità locale.