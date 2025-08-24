Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
"Tenere chiuse le finestre"

Firenze, a fuoco il teatro Viper: tetto crollato e danni ingenti

24 Ago 2025 - 11:17
© ansa

© ansa

Un incendio è divampato nella notte al teatro Viper, locale e sala concerti alla periferia di Firenze. Ingenti i danni alla struttura, che registra anche il crollo del tetto. Il Comune di Firenze, su indicazione di Asl e Arpat, ha invitato gli abitanti delle zone limitrofe, Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano, a mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e di evitare attività all'aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento. 

firenze

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri