Uomo appicca un incendio al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa: fermato

Immediato il fuggi-fuggi dei passeggeri, ripreso in diversi video postati poi sui social. L'autore dell'incendio è invece stato subito fermato dalla Polaria e dal personale di sicurezza

20 Ago 2025 - 13:32
