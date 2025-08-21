Incendi boschivi in Spagna, 37 arresti e 113 indagati

In Spagna sono state arrestate finora 37 persone e 113 risultano indagate per gli incendi boschivi che stanno devastando il nord-ovest del Paese. E' quanto comunica il ministero dell'Interno, secondo il sito d’informazione Cadena Ser. In particolare la polizia nazionale ha arrestato dieci persone e sta indagando su altre 21, mentre la Guardia Civil ne ha arrestate altre 27 e indaga su 92. E' stata poi disposta la custodia cautelare per un 47enne residente nel comune di Vilardevós, in provincia di Orense, sospettato di aver fatto divampare il primo agosto un incendio boschivo che ha devastato 578,7 ettari. In quel rogo due persone erano rimaste ferite.