Mini appartamenti, la casa su ruote di 9 metri quadrati

Leonardo Di Chiara è l'architetto e inventore di una casa su ruote di soli 9 metri quadrati dotata di letto, tavolo e sedie estraibili. "In una casa molto piccola è importante avere tutti gli spazi per ogni cosa, affinché nulla resti in giro. Non c'è la lavastoviglie per risparmiare l'acqua" dice in collegamento con "Mattino 4", durante la puntata in onda mercoledì 5 febbraio.