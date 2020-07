Mina Welby e Cappato assolti per eutanasia di malato di Sla

Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dalla Corte di assise di Massa dall'accusa di istigazione al suicidio perché il fatto non sussiste e dall'accusa al suicidio perché il fatto non costituisce reato. Il processo era relativo alla morte di Davide Trentini, il 53enne malato di Sla deceduto il 13 luglio 2017, con un suicidio assistito, in una clinica svizzera.