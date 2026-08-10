La richiesta di aiuto a un passante, poi la violenza sessuale e infine la corsa in ospedale. È il drammatico epilogo che vede protagonista una turista colombiana di 20 anni, che ha denunciato di essere stata violentata all'alba di domenica 9 agosto a Milano. Il presunto violentatore, un ragazzo peruviano di 25 anni, è stato denunciato per violenza sessuale.
La vicenda
La giovane era arrivata nel pieno della notte alla stazione di Lampugnano e per poi raggiungere quella di Lambrate. Nel quartiere della zona est di Milano, c'era l'ostello in cui avrebbe dovuto alloggiare la 20enne. Ma è stato qui che ha incontrato il suo presunto violentatore. La giovane si sarebbe rivolta al ragazzo per chiedergli indicazioni per raggiungere la struttura ricettiva, poiché il suo telefono si era scaricato. L'uomo si è offerto così di accompagnarla. Una volta raggiunto l'ostello sono emersi problemi con il pernottamento. E il giovane, approfittando della situazione, le avrebbe offerto ospitalità nella sua abitazione. Ed è lì che sarebbe avvenuta la violenza sessuale.
La fuga e la richiesta di aiuto
La 20enne è riuscita a scappare intorno alle 6 del mattino, due ore dopo aver incontrato il ragazzo a Lambrate. Grazie anche all'aiuto di qualche passante ha chiamato il 112. La giovane è stata accompagnata alla Clinica Mangiagalli, mentre le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il presunto violentatore. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà, ma la sua posizione è al vaglio delle autorità e non si escludono ulteriori misure.