La giovane era arrivata nel pieno della notte alla stazione di Lampugnano e per poi raggiungere quella di Lambrate. Nel quartiere della zona est di Milano, c'era l'ostello in cui avrebbe dovuto alloggiare la 20enne. Ma è stato qui che ha incontrato il suo presunto violentatore. La giovane si sarebbe rivolta al ragazzo per chiedergli indicazioni per raggiungere la struttura ricettiva, poiché il suo telefono si era scaricato. L'uomo si è offerto così di accompagnarla. Una volta raggiunto l'ostello sono emersi problemi con il pernottamento. E il giovane, approfittando della situazione, le avrebbe offerto ospitalità nella sua abitazione. Ed è lì che sarebbe avvenuta la violenza sessuale.