Milano, aggredita nell'androne di casa: fermato un 22enne per violenza sessuale

Un 24enne di nazionalità egiziana è stato fermato dalla polizia locale, a Milano, con l'accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini, il giovane avrebbe aggredito una 22enne che stava rincasando. Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto alle 23 di giovedì 23 luglio, in zona Certosa, quando la ragazza ha detto di aver visto un uomo entrare velocemente nell'androne dietro di lei. Poi, secondo il suo racconto, lo sconosciuto le ha impedito di salire a casa con l'ascensore, bloccandola contro un muro e usandole violenza. La 22enne è comunque riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, lo ha messo in fuga.