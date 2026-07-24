Milano, aggredita nell'androne di casa: fermato un 22enne per violenza sessuale

Un 24enne di nazionalità egiziana è stato fermato dalla polizia locale, a Milano, con l'accusa di violenza sessuale. Secondo le indagini, il giovane avrebbe aggredito una 22enne che stava rincasando. Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto alle 23 di giovedì 23 luglio, in zona Certosa, quando la ragazza ha detto di aver visto un uomo entrare velocemente nell'androne dietro di lei. Poi, secondo il suo racconto, lo sconosciuto le ha impedito di salire a casa con l'ascensore, bloccandola contro un muro e usandole violenza. La 22enne è comunque riuscita a divincolarsi e, urlando per richiamare l'attenzione dei condomini, lo ha messo in fuga.
Aggressore identificato dalle telecamere
L'attività investigativa - per la quale sono state determinanti le immagini di videosorveglianza dello stabile, che hanno ripreso integralmente l'aggressione - ha consentito di identificare il presunto autore, poi riconosciuto dalla vittima. È un incensurato che lavora per una società edile impegnata in un cantiere a Fara Gera D'Adda (Bergamo), dove è stato rintracciato. Ora si trova nel carcere di Bergamo, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.