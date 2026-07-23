Latina, violenza sessuale su minore: arrestato un 79enne

Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore.
La madre allertata dalle grida del figlio
L'intervento è scattato nella mattinata di giovedì 23 luglio, giunti sul posto gli agenti della squadra volante hanno individuato il minore, la madre e il 79enne. La madre del bambino, allertata dalle grida del figlio, ha immediatamente richiesto l'intervento della polizia, riuscendo nel frattempo a impedire che l'uomo si allontanasse. Gli agenti hanno così proceduto ai rilievi e all'acquisizione delle prime testimonianze e, nel corso della perquisizione personale, il 79enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale aggravata, e denunciato in stato di libertà per il porto dell'arma da taglio.