Latina, violenza sessuale su minore: arrestato un 79enne

L'intervento è scattato nella mattinata di giovedì 23 luglio, giunti sul posto gli agenti della squadra volante hanno individuato il minore, la madre e il 79enne. La madre del bambino, allertata dalle grida del figlio, ha immediatamente richiesto l'intervento della polizia, riuscendo nel frattempo a impedire che l'uomo si allontanasse. Gli agenti hanno così proceduto ai rilievi e all'acquisizione delle prime testimonianze e, nel corso della perquisizione personale, il 79enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro insieme al suo telefono cellulare per i successivi accertamenti investigativi. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, l'uomo è stato tratto in arresto per il reato di violenza sessuale aggravata, e denunciato in stato di libertà per il porto dell'arma da taglio.