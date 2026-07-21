Avellino, abusi su due minorenni di 10 e 16 anni: arrestato un 60enne

Avrebbe abusato in almeno quattro occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. L'uomo sarebbe un idraulico di 60 anni: è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele.
Abusi su due minorenni: arrestato
Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici. Qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi.
Quattro quelli che avrebbe compiuto ai danni della bambina di dieci anni, nella cui abitazione l'uomo si sarebbe recato diverse volte. Una grave molestia sessuale, invece, quella che avrebbe commesso ai danni della sedicenne. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata.