Avellino, abusi su due minorenni di 10 e 16 anni: arrestato un 60enne

Avrebbe abusato in almeno quattro occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. L'uomo sarebbe un idraulico di 60 anni: è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele.