Lucca, entra in una camera d'albergo e tenta di violentare una ragazzina: arrestato 27enne

La giovanissima si è svegliata di soprassalto iniziando a urlare. Immediato l'intervento del padre, che vedendo l'uomo sdraiato sopra la figlia gli si è gettato addosso, riuscendo a bloccarlo anche con l'aiuto del personale dell'hotel, attirato sul posto dalle grida d'aiuto. Prima dell’arrivo della polizia, però, l'aggressore è riuscito a liberarsi e a scappare. La fuga, tuttavia, è durata poco: grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare il 27enne, finito immediatamente in manette. La ragazzina è stata invece accompagnata al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Versilia per i controlli previsti dal "codice rosa".