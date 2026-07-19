Lucca, entra in una camera d'albergo e tenta di violentare una ragazzina: arrestato 27enne

È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni. Poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo a Lido di Camaiore, Lucca: in manette un 27enne del posto.
L'aggressione in camera
L'uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. L'aggressione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è avvenuta nei giorni scorsi. Il 27enne è riuscito a introdursi nell'albergo mischiandosi a una comitiva, riuscendo successivamente ad accedere a una delle camere occupate da una famiglia danese composta da padre, madre e dalla bambina. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe raggiunto la 15enne a letto, tentando di toglierle l'intimo e quindi violentarla.
L'intervento del padre
La giovanissima si è svegliata di soprassalto iniziando a urlare. Immediato l'intervento del padre, che vedendo l'uomo sdraiato sopra la figlia gli si è gettato addosso, riuscendo a bloccarlo anche con l'aiuto del personale dell'hotel, attirato sul posto dalle grida d'aiuto. Prima dell’arrivo della polizia, però, l'aggressore è riuscito a liberarsi e a scappare. La fuga, tuttavia, è durata poco: grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare il 27enne, finito immediatamente in manette. La ragazzina è stata invece accompagnata al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Versilia per i controlli previsti dal "codice rosa".