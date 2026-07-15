A 18 anni costretta a prostituirsi e drogata: "Mi facevano fare video porno per 50 euro"

Le minacce dei suoi abusanti Qualcosa è cambiato nell'estate del 2022. In aula la madre della giovane, riporta il quotidiano La Stampa, ha raccontato che la giovane si era allontanata da casa per diversi giorni. Una volta tornata dalla famiglia, la ragazza era apparsa particolarmente sconvolta. Menzionando la pericolosità di "quella gente", aveva confidato alla madre che un uomo l'aveva minacciata: "Darò fuoco a casa tua con tua madre dentro", aveva detto. Subito dopo, la giovane entra ed esce dagli ospedali per forte stato di alterazione per abuso di sostanze. E ogni volta, la ragazza scappava dagli istituti dove era in cura per procurarsi la droga. Dopo vari tentativi, ora la ragazza sta seguendo un percorso di riabilitazione e recupero, che sta portando i suoi frutti.