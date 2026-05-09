Roma, prostituzione in un night club: 12 minori tra i clienti, arrestato il titolare

Gli agenti della Squadra Mobile di Roma, insieme al personale del commissariato di Anzio, hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un night club situato in via della Cannuccia, ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati, tra i clienti, 12 minorenni, successivamente riaffidati ai rispettivi genitori. Gli investigatori hanno inoltre identificato quattro donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana. Durante i controlli sono stati sequestrati anche una modesta quantità di sostanze stupefacenti e circa 1.500 euro in contanti.