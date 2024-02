Milano, torna l'obbligo per tir e bus di dotarsi di sensori per l'angolo cieco

Torna in vigore a Milano l'obbligo dei sensori di angolo cieco per tir e bus: il Consiglio di Stato ha infatti ribaltato la sentenza del Tar della Lombardia che lo scorso novembre aveva "integralmente annullati" gli atti di Palazzo Marino per l'introduzione dell'obbligo deciso dopo una serie di incidenti mortali in città (con vittime soprattutto i ciclisti) e in vigore da ottobre.

A rivolgersi al Tar erano state una serie di aziende di trasporto e Assotir. Secondo il tribunale amministrativo, il Comune non aveva le competenze per normare in materia di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza su cui ha competenze "esclusive" lo Stato.