Milano, obbligatori per camion e tir i sensori di rilevamento per l'angolo cieco

I sensori di rilevamento per l'angolo cieco saranno obbligatori per i mezzi pesanti a Milano da lunedì 2 ottobre.

Il capoluogo lombardo è la prima città in Italia a introdurre questa norma dopo la serie di incidenti mortali che negli ultimi mesi hanno coinvolto i ciclisti. L'obbligo, che sarà limitato a camion e tir, arriva pochi giorni dopo l'ennesimo grave incidente in città, dove un motociclista di 51 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essersi scontrato con un'automobile.