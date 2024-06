Milano, camion contro auto in tangenziale: due morti e due feriti

Ad avere la peggio sono stati il conducente, di 25 anni, e un ragazzo che stava dietro di lui, di cui ancora non si ha l'età, morti sul colpo o subito dopo. I due feriti invece sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato all'ospedale di Niguarda a Milano con trauma cranico, addominale e agli arti, in condizioni più gravi, e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto.