Milano, lo stalker arrestato si difende: "L'acido mi serviva solo per rompere una catena"

In questo modo, a suo dire, voleva dunque romperla. L'uomo è finito in manette per aver portato avanti per oltre due mesi una " inquietante strategia di ossessivo controllo e logoramento psicologico " nei confronti della donna, inclusa l'intrusione nei suoi profili social.

Tgcom24

Perché il 33enne voleva reperire l'acido Come emerso dalle intercettazioni, il 33enne romano, arrestato su ordinanza del gip Livio Cristofano che lo ha interrogato, stava tentando di reperire l'acido probabilmente per aggredire la donna e sfigurarla. Per il resto nell'interrogatorio l'uomo ha ammesso quasi tutte le decine di episodi di stalking, tra cui anche un paio di ingressi nell'abitazione dell'ex compagna per devastarla quando lei non c'era. E ha spiegato di aver "perso completamente la testa" quando lei aveva deciso di lasciarlo.

Stalking, aggressioni e ritorsioni Per il gip, come si legge nell'ordinanza, da parte dell'uomo c'è stato un "preoccupante" crescendo di ritorsioni e aggressioni al punto da far ipotizzare l'uso di un potente "acido" per sfregiare l'ex fidanzata. Secondo l'accusa, il 33enne presenta "una personalità che appare sempre più fuori controllo", in quanto incapace di accettare la fine della relazione. Per il momento la difesa non ha avanzato istanza di scarcerazione.