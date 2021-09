Milano solidale: più di 1300 persone pronte ad accogliere le donne afghane

Afp

Più di 1300 famiglie sono pronte ad accogliere per tre mesi le donne afghane in fuga dal loro paese in seguito all'arrivo dei talebani. È questa la straordinaria risposta di solidarietà della città di Milano - e non solo - all'iniziativa #Unastanzaperunadonnaafghana, lanciata nemmeno un mese fa dalla cooperativa no profit "Il Melograno". Un progetto di solidarietà diffusa che mira, come raccomandato anche da Anci, l'associazione dei Comuni italiani, a inserire le profughe in arrivo in percorsi professionali che ne favoriscano una reale integrazione.