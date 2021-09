Afp

Le ragazze in Afghanistan torneranno a scuola "il più presto possibile". Lo ha annunciato il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid, spiegando di stare lavorando "per completare le procedure per fare in modo che le bambine possano riprendere la loro istruzione". Intanto i talebani hanno reso noto la lista di viceministri che va a completare la squadra dell'esecutivo ad interim: tra i nominati non figura ancora alcuna donna.