Milano, si reca in ospedale per far visita al padre e scopre che è morto | Ora chiede un risarcimento

Contatti con il personale - Come riporta Il Giorno, la signora si recava quotidianamente in ospedale per salutare il padre di 94 anni ricoverato dal 20 settembre. A causa delle misure adottate per contenere il Covid-19, la donna poteva sostare solo pochi minuti, ma veniva aggiornata dal personale medico del reparto a cui aveva lasciato il suo numero di telefono.

La tragica scoperta - La figlia, però, ha scoperto della morte del padre soltanto quando, arrivata in ospedale, ha trovato il suo letto vuoto. Le è stato riferito che l'anziano era scomparso alle 14:45 del giorno precedente, appena un'ora e mezza dopo l'uscita della donna dall'ospedale.

"Shock emotivo" - La donna ha quindi deciso di denunciare l'accaduto, rivolgendosi ad un avvocato. "La mia assistita, in ragione dell'inammissibile comportamento dei sanitari ha subito uno shock emotivo che si è aggiunto allo sgomento per la perdita del padre", si legge nella lettera scritta dal legale e indirizzata all'ospedale.

L'avvocato della donna ha spiegato che procederanno con una richiesta di risarcimento dei danni, ma che prima la sua assistita "attende le scuse formali per l'accaduto e le motivazioni di un tale comportamento".