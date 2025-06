Milano, maxi-insegna sul grattacielo a City Life si inclina e resta pericolante

A Milano, in zona City Life, una delle due maxi-insegne con la scritta "Generali" del grattacielo della compagnia assicurativa si è inclinata, rimanendo pericolante sul tetto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con tre squadre per la verifica statica dell'insegna. L'intero grattacielo è stato dichiarato inagibile e per precauzione l'area sottostante è stata transennata e isolata: il passaggio ai pedoni è stato interdetto. Chiusa anche la fermata Tre Torri della metropolitana M5.