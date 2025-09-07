Logo Tgcom24
A Milano il secondo giorno d'addio a Giorgio Armani

Riaperta la camera ardente fino alle 18. In seimila il primo giorno per l'omaggio al re della moda

07 Set 2025 - 09:42
Secondo giorno di apertura della camera ardente di Giorgio Armani, allestita all'Armani Teatro di via Bergognone, e anche stavolta sono molte le persone in coda per rendere omaggio al re della moda. Già dalle 8 di domenica un centinaio di cittadini comuni attendevano ai cancelli chiusi lungo le transenne all'esterno della struttura.

Nel primo giorno di apertura sono state oltre seimila le visite. La camera ardente sarà aperta fino alle 18, mentre i funerali si terranno lunedì 8 settembre in forma privata.

