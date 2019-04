Milano, scuola privata promette diploma di maturità senza sforzo: "Promozione garantita al 100%, bastano 2800 euro"

Ottenere un diploma di maturità senza studiare e senza frequentare lezioni? Una scuola privata milanese promette tutto questo, senza preoccuparsi della preparazione di un alunno: basta pagare. “Striscia la Notizia” ha deciso di mandare un attore con una telecamera nascosta a parlare con la responsabile della scuola in oggetto, chiedendole informazioni per iscrivere suo figlio.



Ecco come funziona: “L’esame lo sosterrà in una delle scuole convenzionate con noi, dove i professori sanno che questi studenti vanno fatti passare”. Un esame che di esame ha ben poco però: “Ovviamente ci si mette già d’accordo con il prof in modo che lo studente si possa scegliere uno o due argomenti e le domande verteranno su questi”. Idoneità e maturità alla modica cifra di? “La promozione è garantita al 100%, il tutto spendendo 2800 euro”. Max Laudadio è andato a chiedere spiegazioni alla responsabile, ma quest’ultima ha solo balbettato qualche giustificazione.