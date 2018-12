Diplomi facili a Torino, 4mila euro per comprarsi l’esame di maturità

Ci si iscrive a Torino, si fanno 4 o 5 viaggi a Napoli, si danno gli esami di quarta e quinta superiore a maggio e la maturità a giugno. Probabilità di essere promossi: 100%. Costo totale: tra i 4mila e 4500 euro. Un vero e proprio sistema per aggirare l’esame di maturità e ottenere un facile diploma.



Un attore di “Striscia la Notizia” - dotato di telecamere nascoste - ha chiesto alla vicepreside di un istituto di Torino come funzioni e questa è stata la spiegazione: “Nessun problema, lei iscrive suo figlio qui, c’è una quota (4mila euro) e poi, dando l’esame in una scuola convenzionata di Napoli, ha la certezza che esca con un diploma in mano”.



Una volta scoperta la vicepreside però è andata a chiedere aiuto alla preside che ha cambiato un po’ le carte in tavola: “A Torino tanti ragazzi vengono bocciati perché l’esame è più difficile, così magari si cerca di venire incontro a chi ha avuto un percorso didattico un po’ travagliato”.