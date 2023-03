Milano, venerdì 31 marzo è sciopero dei mezzi pubblici: le fasce orarie interessate

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità.

AL COBAS fornisce anche altre ragioni alla base della mobilitazione, volte a ottenere un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori e della loro sicurezza a bordo. Il sindacato chiede: la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; la tutela di chi è più esposto ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi.