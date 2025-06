Milano, rubava oro nascondendolo nei capelli: indagato un 38enne

Un italiano di 38 anni è indagato per furto continuato di oro dopo un controllo degli agenti del Commissariato di Rho-Pero in compro-oro della zona. Residente in altra provincia lombarda, l'uomo ha fornito motivazioni discordanti in merito alla presenza nel negozio e, poco dopo, ha consegnato agli agenti una lamina di oro grezzo, di circa 250 grammi di oro da 24 carati, per un valore di circa 23 mila euro.