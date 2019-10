Milano, riapre l'aeroporto di Linate dopo tre mesi: sarà il più tecnologico d'Italia

Dopo tre mesi di stop per lavori, il momento tanto atteso (soprattutto dai milanesi) è arrivato: alle ore 18 di sabato 26 ottobre è stato riaperto l’aeroporto di Milano-Linate. Il primo volo (Alitalia da Roma Fiumicino) è atterrato perfettamente in orario: ad attenderlo sulla pista d'atterraggio il sindaco Beppe Sala e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli,. Domenica mattina alle 6,30, invece, il primo decollo: un volo Lufthansa diretto a Francoforte. L’aeroporto era stato chiuso lo scorso 27 luglio, con il conseguente dirottamento di tutti gli aerei verso lo scalo di Milano Malpensa. Ora Linate riapre con una veste completamente nuova: è stata ristrutturata la pista e sono state modificate le aree commerciali con la costruzione di una nuova galleria. Ma non è finita qui... si prepara a diventare l'aeroporto più tecnologico d’Italia e tra i primi in Europa .

Nuove tecnologie entro il 2021 - Nonostante sia stato riaperto ai viaggiatori, Linate non chiuderà del tutto i cantieri. Ha infatti in programma di diventare uno degli scali più tecnologici d'Europa entro il 2021. La prima novità sarà il posizionamento in tutta la struttura di macchinari “Tac”, che sostituiranno i vecchi raggi X. Si tratta di una tecnologia “smart security”, in grado di esaminare più velocemente e accuratamente il contenuto delle valigie dei passeggeri.

Tutto sarà più semplice e veloce: niente più code ai gate per il controllo separato di computer e apparecchi elettronici e si potranno imbarcare nel bagaglio a mano anche liquidi in confezioni da più di 100 ml, solitamente vietati. Previsto per il 2021 anche il termine della costruzione di un edificio aggiuntivo.

La società SEA, che gestisce il sistema aeroportuale milanese, metterà sul piatto 14 milioni per questo progetto a lungo termine. Oltre ai 50 milioni investiti per i recenti lavori.

All'inaugurazione il sindaco Giuseppe Sala - Ai passeggeri che sono atterrati a Linate nel tardo pomeriggio, i primi dalla chiusura dell’aeroporto, è stata riservata una super accoglienza: presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il sindaco di Milano Beppe Sala, l’ad e la presidente di Sea, Armando Brunini e Michaela Castelli e i vertici di Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). L'inaugurazione è stata accompagnato da brindisi e torta.