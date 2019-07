Milano, decollato ultimo volo da Linate: ora scalo chiuso per 3 mesi

E' decollato alle 23:20 l'ultimo volo da Linate in direzione di Palermo, prima della chiusura di tre mesi dello scalo milanese per consentire lavori di ristrutturazione della pista e l'ammodernamento della struttura. L'aeroporto si è gradualmente svuotato con numerosi mezzi, scale passeggeri e nastri per carico e scarico dei bagagli assemblati in un convoglio che si dirigerà verso Malpensa.