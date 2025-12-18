Logo Tgcom24
Cronaca
L'AGGRESSIONE

Milano, immobilizza un'automobilista e le strappa gli orecchini da 100mila euro: arrestato

L'uomo, un 59enne con precedenti di polizia, è stato posto ai domiciliari

18 Dic 2025 - 11:24

Un 59enne è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver immobilizzato rapinato una donna dei suoi orecchini in diamante dal valore di 100mila euro. L'uomo, che ha precedenti di polizia, è stato posto ai domiciliari.

Cosa è successo

 La rapina aggravata è stata commessa a Milano il 29 settembre in viale di Porta Vercellina. Secondo le accuse, la vittima dell'aggressione, una donna di 49 anni di nazionalità italiana e residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria autovettura per accompagnare la figlia minorenne, è stata aggredita dall'uomo che le aveva aperto la portiera per introdursi con la forza nel veicolo.

Secondo le accuse, il rapinatore, dopo averla immobilizzata bloccandole il viso con forza, le ha sottratto un paio di preziosi orecchini in diamanti, dal valore stimato di circa 100mila euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Gli investigatori dei cosiddetti "Falchi" della Squadra mobile, attraverso l'analisi delle telecamere, lo hanno identificato e arrestato in zona San Siro.

