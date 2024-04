Gli studenti musulmani del Politecnico di Milano: "Stop alle lezioni per fine Ramadan"

Dopo la decisione dell'Istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello, nel Milanese, che chiuderà la scuola in occasione della festa per la fine del Ramadan, mercoledì 10 aprile, arriva la richiesta degli studenti musulmani del Politecnico di Milano di sospendere le lezioni per la stessa data, sulla scorta di quanto deciso dall'Università per stranieri di Siena.

E a loro potrebbero unirsi gli universitari musulmani di altri atenei riuniti in associazioni sparse in varie città d'Italia. Una richiesta, però, già respinta dalla Lega. "L'appello dei musulmani del Politecnico, per quanto ci riguarda, è irricevibile", afferma infatti Silvia Sardone, eurodeputata del Carroccio