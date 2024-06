Milano, tragico ultimo giorno di scuola: professore trovato morto in bagno

La scoperta, secondo quanto riportato da MilanoToday, è avvenuta pochi minuti prima delle 11 di oggi, venerdì 7 giugno. Nell'istituto si sono precipitati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Proprio con l'aiuto dei pompieri, medico e infermieri sono riusciti a raggiungere l'uomo. Per il docente non c'è stato nulla da fare. Ad avvalorare l'ipotesi di un malore, le testimonianze rese da alcuni testimoni che il prof sarebbe andato in bagno proprio perché non si sentiva molto bene. Nella scuola è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti necessari.