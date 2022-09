Melito (Napoli), insegnante trovato morto nel cortile di una scuola: sentito un uomo in caserma

C'è un uomo sotto torchio -

Nessun fermato ancora, ma una persona si trova in caserma dei carabinieri ed è stata sentita dal pm che indaga sulla morte di Toscano. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Si tratta di un adulto rispetto al quale non si hanno altre informazioni, solo che è vicino all'ambiente scolastico. Nei suoi confronti, allo stato, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento. È stato ritrovato senza vita Marcello Toscano, insegnante di sostegno della scuola media Marino Guarano di Melito di Napoli.

L'allarme -

A dare l'allarme è stato il figlio di Toscano, che, non avendo più notizie del padre, è andato a cercarlo. I militari della stazione locale sono arrivati sul posto, di fronte alla scuola dove era parcheggiata l'auto dell'insegnante, hanno fatto aprire i cancelli dai custodi e sono entrati da soli nel perimetro dell'istituto. Hanno ispezionato tutti i locali, interni ed esterni, rinvenendo il corpo del docente. I carabinieri hanno inoltre acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona.

Le macchie di sangue -

Non lontano dall'aiuola del cortile di scuola dove è stato rinvenuto il cadavere del professore, i carabinieri di Napoli che indagano per omicidio hanno trovato tracce di sangue. Nessuna ipotesi sull'appartenenza e sarà solo l'esame del Dna a svelare eventualmente l'identità. Da una prima anali si tratta però di tracce ematiche per spostamento e non da trascinamento, come se il sangue sia sgocciolato a terra.

Un collega: forse una nota la causa scatenante

- "Non so cosa sia successo ma potrebbe essere stata una nota a scatenare l'ira di qualche ragazzo o qualche genitore", dice a LaPresse il professor Andrea Cipolletti, che insegna alla scuola 'Melissa Bassi' di Scampia e amico di Marcello Toscano. "Marcello a mezzogiorno ha chiesto a un suo collega di insegnargli a mandare la posizione tramite WhatsApp, probabilmente si sentiva in pericolo". Cipolletti racconta di un rapporto con il professore che è stato ucciso che durava "da oltre di vent'anni. Abbiamo lavorato insieme diversi anni fa. Le nostre moglie insegnano insieme. È una notizia che ci lascia sgomenti".

Il commento del ministro Bianchi -

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi affida a Twitter il proprio sgomento: "Sono sconcertato per la tragica morte del Professor Marcello Toscano, a Melito di Napoli. Mi stringo al dolore della sua famiglia e della comunità scolastica. Chiediamo sia fatta luce al più presto sul drammatico avvenimento".

I precedenti -

L'istituto scolastico è lo stesso dove nello scorso mese di maggio un ragazzino di 13 anni venne ferito alla schiena con un'arma da taglio mentre era in aula da un compagno di classe, e lo stesso dove due mesi prima venne aggredita, nel bagno della scuola, una bambina di 11 anni da parte di una coetanea.